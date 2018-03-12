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    Торгово-промышленные палаты Индии и Азербайджана подпишут меморандум о сотрудничестве

    В Баку состоится Азербайджано-индийский бизнес форум© Report

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Торгово-промышленная палата Индии PHD (Progress Harmony for Development) подпишет меморандум о сотрудничестве с Азербайджанcкой национальной конфедерацией предпринимателей, Торговой и торгово-промышленной палатой Азербайджана и AZPROMO. 

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Индии в Азербайджане Санджай Рана на пресс-конференции.

    Он отметил, что подписание состоится в рамках Азербайджано-индийского бизнес-форума, который состоится завтра в Баку.

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