Торговый посланник премьер-министра Великобритании прибыла в Азербайджан

Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон прибыла в Азербайджан.

Как сообщили Report в пресс-службе посольства Великобритании, это ее второй визит в Азербайджан в 2019 году.

Торговый посланник примет участие в нескольких церемониях открытия проектов, финансируемых правительством Великобритании и реализуемых Британским советом в Азербайджане.

Наряду с встречами с официальными лицами и членами британского бизнес-сообщества торговый посланник также встретится с видными женщинами-лидерами, чтобы обсудить вопросы расширения прав и возможностей женщин, бытового насилия и других вопросов, касающихся гендера и защиты детей.

"У Великобритании и Азербайджана давние и успешные двусторонние отношения, которые выходят за рамки коммерческой и энергетической областей, - заявила баронесса в предверии визита. - "Я рада посетить Азербайджан во второй раз в 2019 году и с нетерпением жду продолжения развития сотрудничества Великобритании и Азербайджана в сфере бизнеса, а также в сфере культуры, образования, окружающей среды и здравоохранения. Я с нетерпением жду моих переговоров с правительством Азербайджана для изучения дальнейших возможностей для сотрудничества".