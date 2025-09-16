Тони Санделл: ОБСЕ приступила к реализации решения о закрытии Минского процесса

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начала процесс ликвидации Минской группы и связанных с ней институтов.

Об этом европейскому бюро Report сообщил заместитель руководителя рабочей группы по председательству Финляндии в ОБСЕ Тони Санделл.

"Секретариат организации уже приступил к практическим шагам по реализации решения Постоянного совета ОБСЕ от 1 сентября в ответ на обращение Азербайджана и Армении. Секретариат предпринимает шаги для завершения Минского процесса и связанных с ним структур. Речь идет о кадровых вопросах, архивных материалах и администрировании. Только технические функции - такие, как передача имущества и оборудования - будут выполняться до окончательного завершения процесса, что должно быть сделано не позднее 1 декабря этого года", - отметил Санделл.

По его словам, работа затрагивает несколько направлений, а именно штат личного представителя действующего председателя ОБСЕ, группы планирования высокого уровня, а также управление документацией и архивами.

Минская группа была создана в 1992 году по решению Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (будущей ОБСЕ) с целью содействия мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. В 1994 году в ее формате была учреждена структура сопредседателей, которыми стали Россия, США и Франция.

На протяжении почти 30 лет именно Минская группа считалась главным международным механизмом переговоров между Арменией и Азербайджаном. Однако с 2020 года, после победы Азербайджана в Отечественной войне ее деятельность фактически оказалась бесполезной. Ситуация окончательно изменилась после сентября 2023 года, когда Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и полный суверенитет и заявил о завершении конфликта собственными силами.

Азербайджан неоднократно призывал Армению направить совместное обращение о ликвидации Минского процесса и связанных с ней структур. В Вашингтоне 8 августа 2025 года главы МИД Азербайджана и Армении подписали совместное обращение о закрытии Минского процесса.