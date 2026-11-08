Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Токаев: Политика Азербайджана по укреплению мира на Южном Кавказе получает поддержку в мире

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 12:52
    Токаев: Политика Азербайджана по укреплению мира на Южном Кавказе получает поддержку в мире

    Последовательная политика Азербайджана, направленная на укрепление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, завоевывает поддержку международной общественности.

    Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

    Токаев отметил, что продвижение мирной повестки отвечает интересам всех стран региона и открывает новые перспективы для их экономического развития.

    "Под Вашим авторитетным руководством Азербайджан, опираясь на фундаментальные принципы Устава ООН и нормы международного права, восстановил территориальную целостность, укрепил суверенитет и создал прочную основу для дальнейшего устойчивого развития страны", - говорится в письме.

    Ильхам Алиев Касым-Жомарт Токаев Южный Кавказ 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) 8 Ноября - День Победы
    Tokayev: Azərbaycanın Qafqazda uzunmüddətli sülhə yönəlmiş siyasəti beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyini qazanır
    Tokayev: Azerbaijan's policy aimed at strengthening peace in South Caucasus enjoys support of international community
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    19:37
    В Египте при сходе поезда с рельсов погибли четверо, еще 88 пострадали - Обновлено
    Другие страны
    19:26
    На страницах президента Азербайджана в соцсетях размещена публикация о встрече с лидером Турции
    Внешняя политика
    19:13
    Президент Израиля вручил Гади Айзенкоту мандат на формирование правительства
    Другие страны
    18:59
    Фото
    В ряде стран проведены мероприятия по случаю Дня Победы Азербайджана
    Внешняя политика
    18:46
    Дональд Трамп: Итоги выборов в Конгресс стали для США шагом назад
    Другие страны
    18:28
    Иран утвердил соглашение о строительстве железной дороги Решт - Астара
    Другие страны
    18:23
    Эрдоган поделился публикацией в соцсети в связи с Днем Победы Азербайджана
    В регионе
    18:22
    Руководство ANAMA посетило монумент Победы
    Внутренняя политика
    18:15
    Haber Global: Единство Азербайджана и Турции непоколебимо
    В регионе
    Лента новостей