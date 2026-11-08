Токаев: Политика Азербайджана по укреплению мира на Южном Кавказе получает поддержку в мире

Последовательная политика Азербайджана, направленная на укрепление долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, завоевывает поддержку международной общественности.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

Токаев отметил, что продвижение мирной повестки отвечает интересам всех стран региона и открывает новые перспективы для их экономического развития.

"Под Вашим авторитетным руководством Азербайджан, опираясь на фундаментальные принципы Устава ООН и нормы международного права, восстановил территориальную целостность, укрепил суверенитет и создал прочную основу для дальнейшего устойчивого развития страны", - говорится в письме.