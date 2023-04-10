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Токаев: Между Казахстаном и Азербайджаном налажен активный, доверительный политический диалог

Токаев: Между Казахстаном и Азербайджаном налажен активный, доверительный политический диалог Азербайджан для нас не просто важный и надежный партнер, а братское, близкое государство. Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы, взаимной поддержки, мы выстроили эффективное межгосударственное сотрудничество.
Внешняя политика
10 апреля 2023 г. 19:52
Токаев: Между Казахстаном и Азербайджаном налажен активный, доверительный политический диалог

Азербайджан для нас не просто важный и надежный партнер, а братское, близкое государство. Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы, взаимной поддержки, мы выстроили эффективное межгосударственное сотрудничество.

Как сообщает Report, об этом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Подчеркнув, что это сотрудничество развивается в духе подлинного стратегического партнерства и союзничества, Касым-Жомарт Токаев сказал: "Между нашими странами налажен активный, доверительный политический диалог. Ведется слаженная работа на правительственном уровне, осуществляется конструктивное взаимодействие в рамках многосторонних площадок".

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Версия на английском языке Tokayev: Active and trusting political dialogue established between Kazakhstan, Azerbaijan

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