Токаев: Центр детского творчества в Физули укрепит сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном

Центр детского творчества имени Курмангазы послужит на благо укрепления всесторонних связей между Азербайджаном и Казахстаном.

Открытие Центра детского творчества имени Курмангазы в Физули послужит на благо укрепления всесторонних связей между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал сегодня в беседе с жителями Физули.

"Это наш дар от имени народа Казахстана. Я думаю, что данный объект, безусловно, послужит на благо укрепления всесторонних связей между нашими странами. Желаю вам успехов и процветания. Нет никаких сомнений в том, что этот священный регион Азербайджана получит мощное развитие", - отметил Токаев.