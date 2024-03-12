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Токаев: Центр детского творчества в Физули укрепит сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном

Токаев: Центр детского творчества в Физули укрепит сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном Центр детского творчества имени Курмангазы послужит на благо укрепления всесторонних связей между Азербайджаном и Казахстаном.
Внешняя политика
12 марта 2024 г. 14:35
Токаев: Центр детского творчества в Физули укрепит сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном

Открытие Центра детского творчества имени Курмангазы в Физули послужит на благо укрепления всесторонних связей между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Акорды, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал сегодня в беседе с жителями Физули.

"Это наш дар от имени народа Казахстана. Я думаю, что данный объект, безусловно, послужит на благо укрепления всесторонних связей между нашими странами. Желаю вам успехов и процветания. Нет никаких сомнений в том, что этот священный регион Азербайджана получит мощное развитие", - отметил Токаев.

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Версия на английском языке Tokayev: Kurmangazy Children's Creativity Center in Fuzuli to strengthen Azerbaijan-Kazakhstan relations
Версия на азербайджанском языке Tokayev: Füzulidəki Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzi Azərbaycan və Qazaxıstan arasında əməkdaşlığı gücləndirəcək

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