Президент Казахстана совершит рабочий визит в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Россию для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Россию для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

На мероприятие также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и представители ряда других государств.

Игры пройдут до 3 марта в Казани. В них примут участие свыше 260 команд и 2 000 спортсменов из разных стран.

По информации Министерства спорта РФ, Казахстану предлагают провести Игры будущего в 2025 или 2026 годах.