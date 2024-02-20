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Президент Казахстана совершит рабочий визит в Россию

Президент Казахстана совершит рабочий визит в Россию Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Россию для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".
В регионе
20 февраля 2024 г. 18:25
Президент Казахстана совершит рабочий визит в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Россию для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

На мероприятие также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и представители ряда других государств.

Игры пройдут до 3 марта в Казани. В них примут участие свыше 260 команд и 2 000 спортсменов из разных стран.

По информации Министерства спорта РФ, Казахстану предлагают провести Игры будущего в 2025 или 2026 годах.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti Rusiyaya işgüzar səfər edəcək

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