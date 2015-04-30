Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ "Вашингтон должен вести последовательную политику в отношении постсоветских сепаратистских конфликтов".

Как отмечает Report, об этом говорится в статье The Washington Times.

"Поддержка США для Украины, но не для Азербайджана?" – такое название получила заметка.

Как отмечает автор материала, последовательность по отношению к территориальной целостности является ключом к миру.

В материале подчеркивается, что в течение последних месяцев американские власти оказывали правильную поддержку Украине. Вашингтон продолжает грозить России ужесточением санкций и оказывать давление на своих европейских союзников, напоминает автор статьи и задается вопросом, почему США не поддерживают таким же образом своего союзника на Кавказе – Азербайджан.

"Где последовательность, необходимая для устойчивой и успешной американской внешней политики?" – говорится в материале.

В качестве примера автор заметки приводит ситуацию в Нагорном Карабахе:

"За более чем 20 лет армянской оккупации азербайджанских земель Ереван осуществил этническую чистку в Нагорном Карабахе и семи других прилегающих к нему районах Азербайджана, нарушая тем самым суверенитет и территориальную целостность страны

Нагорный Карабах и эти другие районы исторически принадлежал Азербайджану и были признаны как принадлежащие Азербайджану со стороны международного сообщества. Тем не менее, они остались под армянской оккупацией на протяжении более двух десятилетий, начиная с 1992 года.

Международное право четко поддерживает позицию Азербайджана. Таким образом, армяно-азербайджанский конфликт должен быть урегулирован в соответствии с существующими резолюциями ООН по конфликту и должны быть решены однозначно".

США должны поддерживать не только Украину, а более широкий принцип территориальной целостности и суверенитета, Вашингтону необходимо проявить последовательность в оценке конфликтов на Украине, в Грузии и Азербайджане, сообщается в статье.

Непоследовательная политика представляет риск не только для американских союзников, но и для принципов свободы и уважения международного закона и "базовой региональной стабильности" в целом, заключает автор.