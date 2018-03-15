Тереза Мэй: Великобритания и Азербайджан выстроили крепкие связи

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан отмечает столетие создания АДР, как полностью суверенная и независимая нация.

Как передает Report, об этом говорится в послании премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, зачитанного участникам VI Бакинского Глобального форума.

"Великобритания и Азербайджан выстроили сильные и продуктивные связи с начала основания дипломатических отношений в 1992 году", - подчеркнула Т.Мэй.

Она отметила, что наряду с долгосрочным сотрудничеством в области энергетики стороны кооперируют в широком диапазоне важных вопросов.

"Мы намерены и в последующие годы углублять данное сотрудничество", - подчеркнула премьер.

"Я поздравляю Азербайджан и его Превосходительство Президента Алиева с проведением Бакинского Глобального форума в течение шести лет и объединением в одном месте такой характерной группы нынешних и бывших мировых лидеров", - говорится в обращении.

Она отметила, что Международный центр Низами Гянджеви проводит форум для поощрения диалога и делится знаниями по широкому выбору вопросов, с которыми сегодня сталкивается мир.