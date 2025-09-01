    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Телеканал: Индия блокирует членство Азербайджана в ШОС

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 13:57
    Телеканал: Индия блокирует членство Азербайджана в ШОС

    Индия вновь выступила против предоставления Азербайджану полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества.

    Об этом передает Report со ссылкой на AnewZ.

    При этом Пекин на саммите ШОС, проходящем в Китае, подтвердил поддержку азербайджанской заявки, отметив ее соответствие принципам "шанхайского духа".

    "В свою очередь, официальные лица, знакомые с ситуацией, сообщили AnewZ, что решение Индии противоречит принципам многосторонней дипломатии и "шанхайскому духу", которые предусматривают недопустимость переноса двусторонних споров на многосторонние площадки. Согласно этим сообщениям, позиция Индии тесно связана с братскими отношениями Азербайджана с Пакистаном", - отмечает телеканал.

    Один из собеседников издания отметил, что подобные шаги "не меняют стратегический курс Азербайджана, но лишь демонстрируют ограниченность и недальновидность политики Индии".

    Индия   Азербайджан   ШОС   Китай  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Telekanal: Hindistan Azərbaycanın ŞƏT-ə üzvlüyünü bloklayır
    Английская версия Английская версия
    TV channel: India blocks Azerbaijan's SCO bid

