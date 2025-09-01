Телеканал: Индия блокирует членство Азербайджана в ШОС

Индия вновь выступила против предоставления Азербайджану полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества.

Об этом передает Report со ссылкой на AnewZ.

При этом Пекин на саммите ШОС, проходящем в Китае, подтвердил поддержку азербайджанской заявки, отметив ее соответствие принципам "шанхайского духа".

"В свою очередь, официальные лица, знакомые с ситуацией, сообщили AnewZ, что решение Индии противоречит принципам многосторонней дипломатии и "шанхайскому духу", которые предусматривают недопустимость переноса двусторонних споров на многосторонние площадки. Согласно этим сообщениям, позиция Индии тесно связана с братскими отношениями Азербайджана с Пакистаном", - отмечает телеканал.

Один из собеседников издания отметил, что подобные шаги "не меняют стратегический курс Азербайджана, но лишь демонстрируют ограниченность и недальновидность политики Индии".