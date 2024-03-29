Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе

Встреча в формате Армения-США-ЕС, которая состоится 5 апреля в Брюсселе, создает угрозу установлению мира и безопасности на Южном Кавказе, к достижению которой Азербайджан прилагает все возможные усилия.

Встреча в формате Армения-США-ЕС, которая запланирована на 5 апреля в Брюсселе, создает очередное препятствие мирному процессу и угрозу установлению мира и безопасности на Южном Кавказе, для достижения чего Азербайджан прилагает столько усилий.

Об этом Report заявил американский политолог и эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

Эксперт отмечает, что брюссельская конференция будет толчком к дальнейшему расколу уже находящегося в хаотичном состоянии мира.

"Мировой порядок после холодной войны прошлого века находится на переломном этапе, и трансатлантические союзники не понимают, что власти Армении пытаются выиграть время для сбора оружия и военных технологий, подгоняемые реваншистским настроением", - сказал он, добавив, что это обречено на провал еще на стадии зарождения.

Политолог отмечает, что по итогам предстоящей конференции Армения может получить "одобрение" для продолжения экологического террора.

"По оценкам специалистов, годовая производственная мощность металлургического завода в селе Араздаян, расположенном в Армении на границе с Нахчыванской Автономной Республикой, составляет более 180 тыс. тонн. Это означает большое количество сточных вод и токсичного газа. Несмотря на то, что правительство Азербайджана неоднократно обращалось в международные организации, никаких серьезных мер по этому вопросу принято не было. Государственный департамент США, в свою очередь, не должен закрывать глаза на подобные экологические преступления", - добавил Тейс.

Эксперт считает, что "благоприятным" результатом конференции может быть "поддержка лживой армянской риторики со стороны западных демократий". А это означает неспособность крупных мировых акторов стать беспристрастными посредниками и создать нейтральную площадку для переговоров между Баку и Ереваном с целью заключения прочного долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа.