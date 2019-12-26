Посол: Тегеран надеется на скорейшее проведение саммита Иран-Россия-Азербайджан

В августе в Сочи планировался саммит Иран-Россия-Азербайджан, однако его проведение было отложено.

Как передает Report, об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью РИА Новости.

"Принимая во внимание сотрудничество Ирана с Россией, в особенности во время президентских сроков господина Путина и господина Роухани, и представленные обоими лидерами региональные инициативы, количество встреч на высшем уровне стало больше. Полагаю, что на данный момент президенты двух стран провели 19 встреч друг с другом. В августе в Сочи планировался саммит Иран-Россия-Азербайджан, однако его проведение было отложено. Надеемся, что эта встреча пройдет в скором времени", - заявил К.Джалали.