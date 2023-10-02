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Тегеран и Баку планируют обсудить возобновление работы посольства Азербайджана в ИРИ

Тегеран и Баку планируют обсудить возобновление работы посольства Азербайджана в ИРИ Иран и Азербайджан планируют в скором времени обсудить возобновление работы азербайджанского диппредставительства в Тегеране, которая была приостановлена 29 января после нападения.
Внешняя политика
2 октября 2023 г. 16:21
Тегеран и Баку планируют обсудить возобновление работы посольства Азербайджана в ИРИ

Иран и Азербайджан планируют в скором времени обсудить возобновление работы азербайджанского диппредставительства в Тегеране, которая была приостановлена 29 января после нападения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

"Планы визита официальных лиц Азербайджана в Иран находятся на стадии согласования, и я пока не могу сообщить вам точную дату. Однако уверяю вас, что у нас на повестке дня стоят серьезные вопросы, такие как возобновление работы посольства Азербайджана и развитие событий на Южном Кавказе, - приводит его слова агентство Fars. - Возвращение азербайджанских дипломатов в Тегеран стало бы хорошим знаком, и мы надеемся, что в скором времени сможем увидеть, как это произойдет".

Отношения между Баку и Тегераном резко ухудшились после совершенного в январе 2023 года вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого был убит начальник охраны диппредставительства, а двое его коллег получили ранения. После инцидента азербайджанское посольство приостановило дипломатическую деятельность, а большая часть его сотрудников и члены их семей были эвакуированы в Азербайджан. В диппредставительстве оставались только пять человек, которые охраняли административное здание и имущество посольства, однако не вели дипломатическую деятельность.

В понедельник азербайджанский государственный телеканал AzTV заявил о том, что преступник, совершивший вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, приговорен к смертной казни Верховным судом Ирана. В Тегеране эту информацию пока не комментировали.

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Версия на английском языке Tehran, Baku eye resuming work of Azerbaijani Embassy in Iran
Версия на азербайджанском языке Tehran və Bakı Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin işinin bərpasının müzakirəsini planlaşdırır

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