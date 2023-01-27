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Нападение на посольство Азербайджана - не первый пример атак на дипмиссии в Иране

Нападение на посольство Азербайджана - не первый пример атак на дипмиссии в Иране Сегодняшнее нападение на посольство Азербайджана в Иране не первый случай в истории, когда исламская республике не способна защитить дипмиссии, как она обязалась согласно Венской конвенции
Аналитика
27 января 2023 г. 15:40
Нападение на посольство Азербайджана - не первый пример атак на дипмиссии в Иране

Сегодняшнее вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране - не первый случай в истории, доказывающий что Иран в нарушение положений Венской конвенции не способен обеспечить защиту дипмиссий в этой стране.

Как передает Report, как только в отношениях Ирана с какой-либо страной возникает напряженность, то на их посольства совершаются нападения, и всегда, как ни странно, группировками или лицами, к котором правительство не имеет никакого отношения.

Вспоминая историю, можно проследить целую нить подобных событий, начиная с нападения на посольство России в Тегеране. В 1829-ом году толпа тегеранцев, напала на русское посольство. В результате нападения погиб весь конвой миссии и сам посол - Александр Грибоедов. Согласно источникам, тело дипломата, изуродованное до неузнаваемости, смогли опознать только по остаткам посольского мундира и старому ранению, полученному на дуэли.

Трудно не вспомнить известное всем нападение на посольство США в 1979-ом году. 4 ноября 1979 года иранские студенты ворвались в посольский комплекс США в Тегеране под крики "Смерть Америке!" и "Отдайте нам шаха!". Они захватили 66 заложников, 13 человек позже отпустили, но большая часть сотрудников посольства находилась в плену на протяжении 444 дней.

Подобные нападения на дипломатические миссии в Иране продолжаются и в XXI веке. Так, в 2016-ом году в Тегеране толпа прорвалась на территорию посольства Саудовской Аравии и, забросав здание дипмиссии камнями и "коктейлями Молотова", устроила там пожар.

Отслеживая историю нападений на дипмиссии, возникает вопрос: действительно ли стоит за сегодняшним нападением на посольство Азербайджана в Иране "лишь один человек, сделавший это из-за семейных проблем", или исламский режим, который на протяжении последних трех лет совершал различные провокации по отношению к Азербайджану?

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfirliyinə hücum İranda diplomatik missiyalara ilk hücum deyil - ŞƏRH
Версия на английском языке Attack on Azerbaijani embassy is not the first case of attacks on diplomatic missions in Iran

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