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    Теа Ахвледиани: В Грузии установлены личности 334 пропавших без вести во время конфликтов

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2026
    • 11:52
    Теа Ахвледиани: В Грузии установлены личности 334 пропавших без вести во время конфликтов

    В Грузии были установлены личности 334 человек, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов.

    Как сообщает Report, об этом заявила государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции и гражданского равноправия, руководитель Межведомственной комиссии по поиску пропавших без вести лиц и передаче их останков Теа Ахвледиани на IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

    По ее словам, проблема пропавших без вести лиц во время вооруженных конфликтов является одной из крупнейших гуманитарных проблем:

    "Судьбы пропавших без вести лиц и ответ их семьям – это величайшая ответственность. Налаживание взаимодействия между соответствующими ведомствами и организациями для этого может расширить имеющийся опыт".

    Говоря об опыте Грузии в этом вопросе, она добавила, что в результате конфликтов были найдены останки 334 пропавших без вести лиц, что стало возможным благодаря тесному сотрудничеству:

    "Поиск и установление местонахождения пропавших без вести должны осуществляться независимо от их этнической принадлежности. Необходимо также расширять полномочия соответствующих ведомств".

    Ахвледиани также отметила, что Грузия придает особое значение мероприятию, проходящему в Баку:

    "Грузия и Азербайджан исторически поддерживали прекрасные добрососедские отношения. Мы ценим это сотрудничество и заинтересованы в развитии сотрудничества между двумя странами также в гуманитарной сфере. Мы привержены продолжению сотрудничества между нашими народами".

    Пропавшие без вести Теа Ахвледиани Грузия
    Tea Axvlediani: Gürcüstan Azərbaycanla humanitar sahədə də əməkdaşlıqda maraqlıdır
    Tea Akhvlediani: Identities of 334 people missing during armed conflicts established in Georgia
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