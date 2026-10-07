Теа Ахвледиани: В Грузии установлены личности 334 пропавших без вести во время конфликтов

В Грузии были установлены личности 334 человек, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов.

Как сообщает Report, об этом заявила государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции и гражданского равноправия, руководитель Межведомственной комиссии по поиску пропавших без вести лиц и передаче их останков Теа Ахвледиани на IV Международной конференции в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам.

По ее словам, проблема пропавших без вести лиц во время вооруженных конфликтов является одной из крупнейших гуманитарных проблем:

"Судьбы пропавших без вести лиц и ответ их семьям – это величайшая ответственность. Налаживание взаимодействия между соответствующими ведомствами и организациями для этого может расширить имеющийся опыт".

Говоря об опыте Грузии в этом вопросе, она добавила, что в результате конфликтов были найдены останки 334 пропавших без вести лиц, что стало возможным благодаря тесному сотрудничеству:

"Поиск и установление местонахождения пропавших без вести должны осуществляться независимо от их этнической принадлежности. Необходимо также расширять полномочия соответствующих ведомств".

Ахвледиани также отметила, что Грузия придает особое значение мероприятию, проходящему в Баку:

"Грузия и Азербайджан исторически поддерживали прекрасные добрососедские отношения. Мы ценим это сотрудничество и заинтересованы в развитии сотрудничества между двумя странами также в гуманитарной сфере. Мы привержены продолжению сотрудничества между нашими народами".