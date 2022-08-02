Ташкентская декларация - путь к углублению регионального сотрудничества

Азербайджан, Турция и Узбекистан подчеркивают необходимость эффективных, бесперебойных и беспрепятственных грузоперевозок.

Азербайджан, Турция и Узбекистан подчеркивают необходимость эффективных, бесперебойных и беспрепятственных грузоперевозок.

Как передает Report, об этом говорится в тексте Ташкентской декларации, подписанной сегодня по итогам трехсторонней встречи министрами иностранных дел Турции, Азербайджана и Узбекистана.

В связи с этим, стороны считают необходимым развивать транспортную и логистическую инфраструктуру; упростить операции, в том числе за счет оцифровки транспортных, таможенных и пограничных процедур и надлежащего применения электронного документооборота - eTIR, ePermit, инструментов eCMR, eCIM и eCIM/SMGS, а также стандартов, разработанных СЕФАКТ ООН для мультимодальных перевозок. Также следует усилить координацию для формирования общих позиций в рамках организации регионального сотрудничества по продвижению транспортных маршрутов, проходящих через территории стран, включая Срединный коридор, на региональных и многосторонних форумах. Важно привлечь дополнительные грузы из морских портов по маршруту Китай-Европа в Срединный коридор за счет использования железнодорожного потенциала по линии Баку-Тбилиси-Карс и другое.

В документе подчеркнута важность инициативы Узбекистана по строительству железнодорожной линии Термез – Мазари-Шариф - Кабул – Пешавар, а также строительства железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай. В числе поддерживаемых проектов - открытие Зангезурского коридора, который должен усилить коммуникационные возможности на Южном Кавказе.

В декларации выражена решимость продолжать совместные усилия по реализации всего потенциала сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций и транспорта, включая все виды транспортных и транзитных коммуникаций; а также готовность и далее поощрять инвестиции в областях, представляющих взаимный интерес, поддерживать прямые контакты в этом направлении через деловые круги, торгово-промышленные палаты и другие структуры.

Также три страны приложат усилия для углубления сотрудничества в сферах промышленности, программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологий и цифровой торговли; изучат возможности сотрудничества в области энергетики, в частности возобновляемой. Помимо этого, стороны придают особое значение сотрудничеству в области продовольственной безопасности, сельского хозяйства и пищевой промышленности и решению общих проблем в указанных областях.

Стороны еще раз подтвердили уважение территориальной целостности друг друга в пределах международно признанных границ и поддержку усилиям друг друга против действий, которые угрожают их суверенитету и территориальной целостности.