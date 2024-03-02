Таир Будагов: Укрепление солидарности в тюркском мире серьезно беспокоит некоторые круги

Укрепление солидарности в тюркском мире серьезно беспокоит некоторые круги.

Укрепление солидарности в тюркском мире серьезно беспокоит некоторые круги.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), руководитель Центрального аппарата Тахир Будагов на встрече с заместителем председателя правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Турции по внешним связям Зафером Сыракая в рамках III Дипломатического форума в Анталье.

Тахир Будагов подчеркнул, что восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, укрепление солидарности в тюркском мире в результате совместных инициатив Азербайджана и Турции вызывают серьезное беспокойство в некоторых кругах, которые демонстрируют несправедливую и предвзятая позицию в отношении Азербайджана. Однако, по его словам, подобные попытки не смогут повлиять на независимую и принципиальную политику Азербайджана и Турции.

Т.Будагов также выразил уверенность в плодотворности Дипломатичесого форума в Анталье для всех стран-участников.

Сыракая отметил, что восстановивший территориальную целостность и суверенитет Азербайджан укрепил свои позиции в регионе и в системе современных международных отношений. Представитель AK Parti назвал неприемлемой предвзятую позицию некоторых кругов, в том числе ПАСЕ, в отношении Азербайджана. Он также заявил, что азербайджано-турецкое единство служит благосостоянию и прогрессу тюркского мира.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.