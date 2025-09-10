Эксперт назвала приоритеты будущей трансформации СВМДА

Торговые возможности между странами-членами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) должны быть расширены, а организация должна инвестировать в человеческий капитал.

Как сообщает Report, об этом заявила ведущий исследователь Института азиатских исследований Таиланда Варапорн Чатратичарт на мероприятии на тему "Формирование нового азиатского порядка", проведенном в рамках 13-й сессии Форума аналитических центров СВМДА.

"Мы можем укрепить отношения, упростив правила торговли, создав цифровые платформы, организовав обучение, связанное с процессом экспорта продукции. Одним словом, организация должна инвестировать в своих людей", - сказала она.

Чатратичарт отметила, что интеллектуальный обмен является самым мощным инструментом для развития и единства: "Будущая трансформация СВМДА будет также измеряться числом успешных женщин-предпринимателей".