Таиланд хочет изучить мультикультурный опыт Азербайджана

Таиланд заинтересован в изучении опыта Азербайджана, где различные народы гармонично сосуществуют друг с другом.

Об этом турецкому бюро Report заявил посол Королевства Таиланд в Азербайджане, Турции, Туркменистане, Грузии и Северной Македонии Апират Сугондхабхиром.

"В сентябре прошлого года делегация из Департамента политики и планирования министерства посетила Баку. В частности, нам интересно изучить опыт уважения к разнообразию, мультикультурной гармонии в вашем обществе, сосуществования мусульман, евреев, христиан в вашей стране. Нас привлекает храм Атешгях в Азербайджане", - отметил посол.

Полная версия интервью доступна по ссылке.