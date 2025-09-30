Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Таиланд хочет изучить мультикультурный опыт Азербайджана

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2025
    • 14:41
    Таиланд хочет изучить мультикультурный опыт Азербайджана

    Таиланд заинтересован в изучении опыта Азербайджана, где различные народы гармонично сосуществуют друг с другом.

    Об этом турецкому бюро Report заявил посол Королевства Таиланд в Азербайджане, Турции, Туркменистане, Грузии и Северной Македонии Апират Сугондхабхиром.

    "В сентябре прошлого года делегация из Департамента политики и планирования министерства посетила Баку. В частности, нам интересно изучить опыт уважения к разнообразию, мультикультурной гармонии в вашем обществе, сосуществования мусульман, евреев, христиан в вашей стране. Нас привлекает храм Атешгях в Азербайджане", - отметил посол.

    Tailand səfiri: Azərbaycanın multikultural təcrübəsini öyrənmək istəyirik

