Глава МИД Эстонии: Международное сообщество должно приложить больше усилий для урегулирования конфликтов на Южном Кавказе - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Интервью агентства Report с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером.

- Господин министр, как Вы оцениваете нынешний уровень эстонско-азербайджанских отношений?

- Отношения между Эстонией и Азербайджаном традиционно находятся на хорошем уровне. Мы видим дополнительные возможности для развития и расширения этих связей. Мы открыты к новым возможностям для сотрудничества. Эстония в своей внешней политике также уделяет особое внимание программе Восточного Партнерства и мы очень заинтересованы в интенсификации сотрудничества между ЕС и Азербайджаном для нашей взаимной выгоды.

- Какие сферы двустороннего сотрудничества с Азербайджаном Эстония хотела бы еще больше развить?

- Верю, что имеется огромный потенциал для укрепления нашего сотрудничества в различных сферах. Например, в конце ноября прошлого года высокопоставленная эстонская делегация в области транспорта и логистики встретилась со своими партнерами в Баку. По итогам визита мы можем сказать, что Эстония и Азербайджан имеют взаимный интерес в области транспорта и логистики и мы смотрим вперед для дальнейшего развития этого сектора.

Кроме того, Эстония имеет внушительный опыт в проведении реформ в таких областях, как укрепление и функционирование демократических институтов, эффективной налоговой системы, ИКТ-решений. Азербайджан - одна из стран, которая воспользовалась нашими знаниями электронного правительства и электронных услуг, которые также создали новые возможности для экономического сотрудничества. И мы готовы делиться нашим опытом.

Мы также ищем пути расширения и диверсификации нашей торговли и экономических отношений. Эстония желала бы сфокусироваться на сферах, где мы можем получить дополнительную прибыль посредством бизнес-контактов, основанных на взаимном интересе.

Я также хотел бы подчеркнуть наше хорошее сотрудничество в области образования. Например, наши главные университеты имеют несколько соглашений по сотрудничеству. Мы хотим расширить контакты между нашими университетами и мы всегда приветствуем азербайджанских студентов в Эстонии. Поэтому недавнее соглашение между Академией Наук в Таллинне является результатом нашего взаимного интереса и усилий по укреплению сотрудничества между нашими академическими кругами.

- В конце 2017 года Эстония будет председательствовать на саммите Восточного Партнерства ЕС. Хотя до саммита еще есть время, какова позиция Эстонии в отношении этой программы? Какие новые идеи Эстония готова предложить?

- Восточное Партнерство является приоритетом для Эстонии и мы будем работать более усиленно, чтобы содействовать успеху саммита, который пройдет в Брюсселе в этом году. Основной фокус саммита будет на достижении ощутимых результатов для граждан - в плане продолжающихся проектов в будущем. Имелся большой прогресс в различных секторах и в правовых рамках, касательно наших отношений с нашими восточными партнерами. В этом плане начало переговоров по новому двустороннему соглашению о сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном является важным развитием в рамках Восточного Партнерства.

Наша цель - еще раз показать общую политическую приверженность этому партнерству и улучшить обсуждение его составляющей, чтобы люди могли еще больше оценить конкретную выгоду, такие как улучшенные бизнес-отношения между ЕС и странами Восточного Партнерства, усиленная прозрачность правительства, улучшенный доступ к образовательным грантам и возможностям обучения и упрощенное передвижение и т.д.

- Какова позиция Эстонии касательно продолжающихся конфликтов в ОБСЕ, особенно нагорно-карабахского конфликта?

- Продолжающиеся конфликты на Южном Кавказе ставят под угрозу ситуацию с безопасностью и ставят под вопрос стабильность и развитие. Поэтому, международное сообщество должно приложить больше усилий для достижения урегулирования конфликтов в регионе.

Эстония поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана. Ясно, что военного решения нагорно-карабахского конфликта нет. Статус-кво неустойчив и мирное урегулирования конфликта должно оставаться приоритетом.

Мы поддерживаем посреднические усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ и ожидаем, что они будут активны и заметны в вопросе поиска устойчивого и политического решения конфликта в соответствии с международным правом. Основная ответственность лежит на Армении и Азербайджане - обе стороны должны продемонстрировать необходимую политическую волю и интенсифицировать переговоры на высоком уровне для достижения мира.

- Так как Европа сталкивается с серьезными вызовами, такими как миграционный кризис, угроза террористов, недостаток доверия, что может предложить Эстония для решения этих проблем?

- В контексте европейского миграционного кризиса, который накладывает тяжелую ношу на ряд стран, естественно, мы не можем и не оставим эти страны наедине. Мы все, используя политику и всевозможные способы, должны способствовать этому в духе солидарности. Мы настроены на то, чтобы приложить усилия для решения текущей ситуации и определения долгосрочного устойчивого решения.

Предотвращение и борьба с терроризмом, разумеется, является одним из приоритетов Эстонии в ЕС. В этой связи нам надо проводить улучшенное сотрудничество и обмен информацией, как внутри ЕС, так и с нашими партнерами. В долгосрочной перспективе мы должны сфокусироваться на мерах предотвращения - отвечать на радикализацию и остановить движение иностранных террористов. Многое нужно сделать в плане противодействия тому, чтобы корни радикализации были пущены, поэтому нужно уделять много внимания образованию, интеграции, занятости и т.д.

- В настоящее время, Эстония представлена в Азербайджане офисом посольства Эстонии. Есть ли планы поднять уровень офиса до уровня посольства?

- Азербайджан - важный политический и экономический игрок в регионе и существует неизведанный потенциал для развития наших отношений. Мы высоко ценим наше дипломатическое присутствие в Баку, которое началось 2 года назад. В ближайшее время мы останемся в Баку на уровне офиса посольства Эстонии, так как ресурсы министерства всегда ограниченны.

- Ожидаются ли визиты на высоком уровне между двумя странами?

- Как я отметил ранее, Эстония намерена продвигать вперед Восточное Партнерство, поэтому я намерен посетить наших восточных партнеров перед председательством в Евросоюзе. Я надеюсь, что у меня будет возможность обсудить двустороннюю повестку и вопросы, касающиеся ЕС, с моим азербайджанским коллегой. Мы также планируем провести очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.