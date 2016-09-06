 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Страны СНГ разработают межгосударственную программу борьбы с преступностью

    Поручено разработать проект межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Полицейские ведомства стран СНГ разработают межгосударственную программу совместных мер по борьбе с трансграничной преступностью.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такое поручение дано бюро по координации борьбы с оргпреступностью и опасными видами преступлений СНГ по итогам прошедшего в Петербурге совета министров внутренних дел Содружества.

    В совете приняли участие руководители МВД Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана, а также исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и руководители органов отраслевого сотрудничества СНГ.

    "(Для) совместных действий по борьбе с трансграничной преступностью дано поручение разработать проект межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы", - говорится в сообщении.

    "Кроме того, были приняты важные решения по реагированию органов внутренних дел на угрозы экстремистского характера, противодействию вовлечения граждан СНГ в незаконные формирования, участвующие в вооруженных конфликтах в ближневосточном регионе", - отмечается в сообщении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi