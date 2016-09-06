Страны СНГ разработают межгосударственную программу борьбы с преступностью

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Полицейские ведомства стран СНГ разработают межгосударственную программу совместных мер по борьбе с трансграничной преступностью.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такое поручение дано бюро по координации борьбы с оргпреступностью и опасными видами преступлений СНГ по итогам прошедшего в Петербурге совета министров внутренних дел Содружества.

В совете приняли участие руководители МВД Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана, а также исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и руководители органов отраслевого сотрудничества СНГ.

"(Для) совместных действий по борьбе с трансграничной преступностью дано поручение разработать проект межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы", - говорится в сообщении.

"Кроме того, были приняты важные решения по реагированию органов внутренних дел на угрозы экстремистского характера, противодействию вовлечения граждан СНГ в незаконные формирования, участвующие в вооруженных конфликтах в ближневосточном регионе", - отмечается в сообщении.