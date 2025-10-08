Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Страны ОТГ в 2026 году произведут совместный спутник

    Внешняя политика
    • 08 октября, 2025
    • 13:02
    Страны ОТГ в 2026 году произведут совместный спутник

    Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) в 2026 году совместно произведут спутник.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Габалинскую декларацию, принятую по итогам 12-го Саммита глав государств организации.

    В декларации выражена поддержка результатов первого заседания стран-членов, проведенного 23 июля 2025 года в Стамбуле.

    Отмечается, что поставлена задача ускорить производство и запуск спутника 12U TDT-SAT Küp, планируемого к выпуску в 2026 году под флагом ОТГ, как важное достижение, полученное благодаря совместной экспертизе и технологическим возможностям государств-членов.

    Саммит ОТГ спутник планы
    TDT-yə üzv dövlətlər 2026-cı ildə birlikdə peyk istehsal edəcək
    OTS countries to produce joint satellite in 2026

