Страны ОТГ в 2026 году произведут совместный спутник
Внешняя политика
- 08 октября, 2025
- 13:02
Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) в 2026 году совместно произведут спутник.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Габалинскую декларацию, принятую по итогам 12-го Саммита глав государств организации.
В декларации выражена поддержка результатов первого заседания стран-членов, проведенного 23 июля 2025 года в Стамбуле.
Отмечается, что поставлена задача ускорить производство и запуск спутника 12U TDT-SAT Küp, планируемого к выпуску в 2026 году под флагом ОТГ, как важное достижение, полученное благодаря совместной экспертизе и технологическим возможностям государств-членов.
