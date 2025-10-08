Страны ОТГ в 2026 году произведут совместный спутник

Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) в 2026 году совместно произведут спутник.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Габалинскую декларацию, принятую по итогам 12-го Саммита глав государств организации.

В декларации выражена поддержка результатов первого заседания стран-членов, проведенного 23 июля 2025 года в Стамбуле.

Отмечается, что поставлена задача ускорить производство и запуск спутника 12U TDT-SAT Küp, планируемого к выпуску в 2026 году под флагом ОТГ, как важное достижение, полученное благодаря совместной экспертизе и технологическим возможностям государств-членов.