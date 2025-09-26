Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Страны Каспия призвали усилить сотрудничество в борьбе с экологическими преступлениями

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 12:20
    Страны Каспия призвали усилить сотрудничество в борьбе с экологическими преступлениями

    Прикаспийским странам следует усилить совместные действия в борьбе с преступлениями против экологии Каспийского моря.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на 6-м заседании Генеральных прокуроров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте.

    В своем выступлении он затронул роль органов прокуратуры в обеспечении верховенства закона в сфере экологии и охраны окружающей среды, подчеркнув, что экологические преступления превратились в глобальную проблему. Было отмечено, что меры, предпринимаемые Азербайджаном в этом направлении, особенно успешное проведение COP29 в Баку и принятие инициативы "Baku Call to Action", создали серьезную правовую основу для регионального и международного сотрудничества.

    В рамках мероприятия также была принята "Ташкентская декларация 6-го заседания Генеральных прокуроров стран-членов Организации экономического сотрудничества". В декларации подчеркивается необходимость усиления роли органов прокуратуры стран-членов в борьбе с преступностью, особенно с коррупцией и экологическими преступлениями, увеличения регионального сотрудничества против финансовых и киберпреступлений, а также важность совместной деятельности в сфере устойчивого развития и охраны окружающей среды.

    Генеральный прокурор в рамках визита также провел двустороннюю встречу с таджикским коллегой Хабибулло Вохидзода, с которым обсудил сотрудничество правоохранительных органов и продолжение взаимной поддержки в рамках международных организаций. Стороны подчеркнули важность усиления совместной деятельности в борьбе с трансграничной преступностью и другими вызовами.

    На встрече с делегацией Ирана обсуждались вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между органами прокуратуры обеих стран, обмена опытом и эффективного применения механизмов правовой помощи. Стороны также подчеркнули важность совместных шагов в сфере укрепления региональной стабильности, борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и другими транснациональными преступлениями.

    На двусторонних встречах также состоялся эффективный обмен мнениями по вопросам взаимной правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции, легализации имущества, полученного преступным путем, коррупционных преступлений и других тем, представляющих взаимный интерес.

    Каспийское море экология преступления Кямран Алиев Иран Казахстан Туркменистан Россия
    Фото
    Baş prokuror: Xəzərin ekologiyasına qarşı törədilən cinayətlərlə mübarizədə birgə səylər gücləndirilməlidir
    Фото
    Prosecutor General urges stronger joint action on Caspian eco-crimes

    Последние новости

    13:16

    В субботу в Азербайджане ожидаются дожди и ветер

    Экология
    13:05
    Фото

    В Ходжалы прошло мероприятие по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    13:04

    В России семь человек скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

    В регионе
    12:58

    ЮНФПА готов поддержать финансирование статистической системы для отслеживания ЦУР

    Финансы
    12:55

    Turkish Airlines планирует купить до 225 самолетов Boeing

    Другие страны
    12:53

    BMW отзывает более 196 тыс. автомобилей в США

    Другие
    12:53

    Пашинян отправляется в Нью-Йорк из Москвы

    В регионе
    12:52

    Ильхам Алиев сделал публикацию в связи с участием в 80-й сессии Генассамблеи ООН

    Внешняя политика
    12:50

    Азербайджан готовит статданные по "зеленой экономике" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    Лента новостей