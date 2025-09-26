Страны Каспия призвали усилить сотрудничество в борьбе с экологическими преступлениями

Прикаспийским странам следует усилить совместные действия в борьбе с преступлениями против экологии Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев на 6-м заседании Генеральных прокуроров стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте.

В своем выступлении он затронул роль органов прокуратуры в обеспечении верховенства закона в сфере экологии и охраны окружающей среды, подчеркнув, что экологические преступления превратились в глобальную проблему. Было отмечено, что меры, предпринимаемые Азербайджаном в этом направлении, особенно успешное проведение COP29 в Баку и принятие инициативы "Baku Call to Action", создали серьезную правовую основу для регионального и международного сотрудничества.

В рамках мероприятия также была принята "Ташкентская декларация 6-го заседания Генеральных прокуроров стран-членов Организации экономического сотрудничества". В декларации подчеркивается необходимость усиления роли органов прокуратуры стран-членов в борьбе с преступностью, особенно с коррупцией и экологическими преступлениями, увеличения регионального сотрудничества против финансовых и киберпреступлений, а также важность совместной деятельности в сфере устойчивого развития и охраны окружающей среды.

Генеральный прокурор в рамках визита также провел двустороннюю встречу с таджикским коллегой Хабибулло Вохидзода, с которым обсудил сотрудничество правоохранительных органов и продолжение взаимной поддержки в рамках международных организаций. Стороны подчеркнули важность усиления совместной деятельности в борьбе с трансграничной преступностью и другими вызовами.

На встрече с делегацией Ирана обсуждались вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между органами прокуратуры обеих стран, обмена опытом и эффективного применения механизмов правовой помощи. Стороны также подчеркнули важность совместных шагов в сфере укрепления региональной стабильности, борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и другими транснациональными преступлениями.

На двусторонних встречах также состоялся эффективный обмен мнениями по вопросам взаимной правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции, легализации имущества, полученного преступным путем, коррупционных преступлений и других тем, представляющих взаимный интерес.