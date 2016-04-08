Страны ГУАМ подпишут совместный план действий на 2016 год

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Украины Оксана Рейтер встретилась с генеральным секретарем Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) Алтаем Эфендиевым. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу ГУАМ, главной темой встречи стало обсуждение путей усиления сотрудничества стран-членов ГУАМ в 2016 году.

А.Эфендиев проинформировал Оксану Рейтер о планах проведения ряда мероприятий в транспортной сфере под эгидой организации, в частности, проведение первого с 2008 года саммита на высшем уровне.

Отдельное внимание было уделено существующим инфраструктурным проектам, которые объединяют страны, входящие в состав ГУАМ. Прежде всего, это поезд по маршруту Нового шелкового пути. По мнению Оксаны Рейтер, проект представляет экономический и политический интерес для Грузии и Азербайджана. В данный момент продолжается работа по сокращению времени движения поезда, уменьшению тарифов, актуальным считается вопрос поиска логистических центров для грузоотправителей на территории указанных стран.

Стороны договорились, что инфраструктурное сотрудничество в рамках ГУАМ будет выделено в отдельную секцию в рамках Международной транспортной недели, которая состоится в Одессе с 31 мая по 3 июня. Во время мероприятия планируется подписание совместного плана действий стран-участниц ГУАМ на 2016 год.