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    Страны-члены СВМДА приняли план действий по развитию бизнеса на ближайшие два года

    В Пекине завершилась встреча министров иностранных дел СВМДА

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Страны-члены Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) приняли план действий по развитию малого и среднего бизнеса на 2016-2018 гг. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил по итогам встречи министров иностранных дел СВМДА глава МИД Китая Ван И.

    Саммит СВМДА прошел в Пекине 27-28 апреля. СВМДА создано для укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств. В состав СВМДА входят 26 государств, 12 наблюдателей, включая ООН, ОБСЕ и Лигу арабских государств (ЛАГ).

    Азербайджан на заседании представил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов

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