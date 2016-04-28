Страны-члены СВМДА приняли план действий по развитию бизнеса на ближайшие два года

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Страны-члены Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) приняли план действий по развитию малого и среднего бизнеса на 2016-2018 гг. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил по итогам встречи министров иностранных дел СВМДА глава МИД Китая Ван И.

Саммит СВМДА прошел в Пекине 27-28 апреля. СВМДА создано для укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств. В состав СВМДА входят 26 государств, 12 наблюдателей, включая ООН, ОБСЕ и Лигу арабских государств (ЛАГ).

Азербайджан на заседании представил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.