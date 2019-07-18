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Названы страны, граждане которых чаще обращаются для получения статуса беженца в Азербайджане

Страны, граждане которых хотят получить статус беженца в Азербайджане
© Report/Firi Salim

"За 6 месяцев этого года для получения статуса беженца в Государственную миграционную службу Азербайджана поступило 86 обращений. Это на 11 обращений больше, чем в аналогичный период прошлого года".

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 6 месяцев 2019 года.

В.Гусейнов сообщил, граждане каких стран больше всего обращаются для получения статуса беженца: "Это граждане Ливии, Афганистана, Пакистана и Ирана".

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