Названы страны, граждане которых чаще обращаются для получения статуса беженца в Азербайджане

"За 6 месяцев этого года для получения статуса беженца в Государственную миграционную службу Азербайджана поступило 86 обращений. Это на 11 обращений больше, чем в аналогичный период прошлого года".
Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 6 месяцев 2019 года.
В.Гусейнов сообщил, граждане каких стран больше всего обращаются для получения статуса беженца: "Это граждане Ливии, Афганистана, Пакистана и Ирана".
İlkin PirəliАвтор новости