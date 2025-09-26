Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Стефан Дюжаррик: Президент Азербайджана в своем выступлении на Генассамблее озвучил очень важные послания

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 21:32
    Стефан Дюжаррик: Президент Азербайджана в своем выступлении на Генассамблее озвучил очень важные послания

    Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на Генеральной Ассамблее ООН имело большое значение и содержало очень важные послания.

    Как передает Report, об этом заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в комментарии бюро Report в США.

    По его словам, участие Азербайджана в Неделе высокого уровня ООН на уровне главы государства является показателем того, какое значение президент Ильхам Алиев придает ООН:

    "Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на Генеральной Ассамблее ООН имело большое значение и содержало очень важные послания. Каждый раз, когда страна поднимает уровень своего представительства с премьер-министра или министра иностранных дел до уровня главы государства, это демонстрирует, насколько ООН важна для этой страны и насколько эта страна важна для ООН".

    С. Дюжаррик также отметил встречу Генерального секретаря Антониу Гутерриша с президентом Ильхамом Алиевым и обсужденные вопросы:

    "Азербайджан принимал последний климатический саммит – COP29. Он был ключевым партнером в усилиях ООН. Азербайджан также многие годы оказывает значительную поддержку многосторонней дипломатии. Естественно, Генеральный секретарь на встрече с президентом Алиевым подчеркнул достижения, достигнутые в результате завершения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Это создает надежду и для других региональных конфликтов. Генеральный секретарь отметил, что сделает все возможное для продолжения мира между Арменией и Азербайджаном ради народов двух стран и всего региона. Это было одной из тем их обсуждений".

    Представитель Генсека подчеркнул, что Азербайджан является одним из самых успешных членов ООН:

    "Азербайджан внес значительный вклад в многостороннюю дипломатию благодаря успешному председательству в Движении неприсоединения и достигнутым крупным результатам на COP29. Теперь Азербайджан готовится к проведению в Баку конференции Habitat ООН в 2026 году. Будь то Движение неприсоединения, встречи COP или конференция Habitat - Азербайджан продолжает вносить вклад в работу ООН. Это наглядно демонстрирует, что Азербайджан является частью международного сообщества и участником наших усилий в области многосторонней дипломатии".

    С. Дюжаррик также коснулся приоритетов, стоящих перед ООН в рамках Недели высокого уровня:

    "Это очень напряженная неделя, в ходе которой состоялись многие важные события. На этой неделе мы должны обращать внимание как на будущее, так и на настоящее. Под будущим я подразумеваю реформу Организации Объединенных Наций. Наша цель – сделать ООН более эффективной и превратить ее в представителя современного мира, который сильно отличается от мира 1945 года. Сохранение надежды на решение конфликта Израиля и Палестины по принципу двух государств, а также обеспечение устойчивости урегулированных конфликтов, как в случае Армении и Азербайджана, также является важнейшей задачей".

    Ильхам Алиев Стефан Дюжаррик Генассамблея ООН
    BMT Baş katibinin sözçüsü: Azərbaycan Prezidenti Baş Assambleyadakı çıxışında çox önəmli fikirlər səsləndirdi

    Последние новости

    22:19
    Фото

    В посольстве Азербайджана в Таджикистане почтили память шехидов Отечественной войны

    Внешняя политика
    22:06

    СМИ: Таможенные пошлины на лекарства не затронут торговых партнеров США

    Другие страны
    21:49

    Reuters: США считают отказ Индии от нефти РФ главным условием для торговой сделки

    Другие страны
    21:32

    Стефан Дюжаррик: Президент Азербайджана в своем выступлении на Генассамблее озвучил очень важные послания

    Внешняя политика
    21:28

    ООН поддерживает продление договоров о разоружении

    Другие страны
    21:12

    В некоторых районах Баку временно отключат электроэнергию

    Энергетика
    21:02

    Мирзоян обсудил с заместителем госсекретаря США региональные события

    В регионе
    21:02

    Премьер-лиги: "Карабах" обыграл "Габалу"

    Футбол
    20:39

    Эрдоган: Признание Палестины членами СБ ООН является историческим шагом

    В регионе
    Лента новостей