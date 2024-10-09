О нас

Старший советник президента США прибыл в Азербайджан

Старший советник президента США прибыл в Азербайджан Старший советник президента США по международной климатической политике Джон Подеста находится с визитом в Азербайджане.
Внешняя политика
9 октября 2024 г. 12:06
Старший советник президента США прибыл в Азербайджан

Старший советник президента США по международной климатической политике Джон Подеста находится с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства США в Азербайджане в Facebook.

“Сердечно приветствую Джона Подесту, старшего советника президента по международной климатической политике, который прибыл в Азербайджан для участия в мероприятиях в преддверии COP29 (PreCOP) и укрепления сотрудничества между двумя странами по важнейшим вопросам климата”, - приводятся в публикации слова посла США в Баку Марка Либби.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Prezidentinin baş müşaviri Azərbaycana gəlib
Версия на английском языке Senior Advisor to US President arrives in Azerbaijan

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств СНГ
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 20:25
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 00:05
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi