Старший советник президента США прибыл в Азербайджан

Старший советник президента США по международной климатической политике Джон Подеста находится с визитом в Азербайджане.

Старший советник президента США по международной климатической политике Джон Подеста находится с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства США в Азербайджане в Facebook.

“Сердечно приветствую Джона Подесту, старшего советника президента по международной климатической политике, который прибыл в Азербайджан для участия в мероприятиях в преддверии COP29 (PreCOP) и укрепления сотрудничества между двумя странами по важнейшим вопросам климата”, - приводятся в публикации слова посла США в Баку Марка Либби.