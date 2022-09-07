Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе посетит в Азербайджан

Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер посетит в Азербайджан.

Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филип Рикер посетит в Азербайджан на этой неделе.

Как передает Report, об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Посол Рикер, наш старший советник по переговорам на Кавказе, отправится в регион на этой неделе, и это будет его первая поездка в этой новой роли. Это первое из того, что мы ожидаем от регулярных поездок в регион. Он отбывает сегодня вечером и отправится в Армению, Грузию и Азербайджан, и во всех трех странах он встретится с высокопоставленными должностными лицами для обсуждения ключевых вопросов в регионе, а также поиска путей оказания помощи партнерам и прямого и конструктивного взаимодействия для решения нерешенных вопросов и дальнейшего регионального сотрудничества", - заявил Пател на брифинге.