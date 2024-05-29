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Стамбульские мосты окрасились в цвета азербайджанского флага

Стамбульские мосты окрасились в цвета азербайджанского флага По случаю 28 Мая – Дня Независимости Азербайджанской Республики - мосты, один из символов турецкого города Стамбул, соединяющие Европу и Азию, подсвечиваются цветами азербайджанского флага.
Внешняя политика
29 мая 2024 г. 01:50
Стамбульские мосты окрасились в цвета азербайджанского флага

По случаю 28 Мая – Дня Независимости Азербайджанской Республики - мосты, один из символов турецкого города Стамбул, соединяющие Европу и Азию, подсвечиваются цветами азербайджанского флага.

Как передает местное бюро Report, мероприятие состоялось по инициативе Генконсульства Азербайджана в Стамбуле.

Мосты "Фатих Султан Мехмет", "Явуз Султан Селим" и "Шехиды 15 июля" крупнейшего города Турции окрасились в цвета азербайджанского флага.

Соответствующей публикацией на своей странице в соцсети "X" также поделился министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу:

"Стамбул, окутанный цветами азербайджанского флага, сегодня выглядит еще красивее. Мосты "Фатих Султан Мехмет", "Явуз Султан Селим" и "Шехиды 15 июля" были окрашены в цвета Азербайджана. С Днем независимости Азербайджана".

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Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbul körpüləri Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

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