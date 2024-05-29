Стамбульские мосты окрасились в цвета азербайджанского флага
Стамбульские мосты окрасились в цвета азербайджанского флагаПо случаю 28 Мая – Дня Независимости Азербайджанской Республики - мосты, один из символов турецкого города Стамбул, соединяющие Европу и Азию, подсвечиваются цветами азербайджанского флага.
По случаю 28 Мая – Дня Независимости Азербайджанской Республики - мосты, один из символов турецкого города Стамбул, соединяющие Европу и Азию, подсвечиваются цветами азербайджанского флага.
Как передает местное бюро Report, мероприятие состоялось по инициативе Генконсульства Азербайджана в Стамбуле.
Мосты "Фатих Султан Мехмет", "Явуз Султан Селим" и "Шехиды 15 июля" крупнейшего города Турции окрасились в цвета азербайджанского флага.
Соответствующей публикацией на своей странице в соцсети "X" также поделился министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу:
"Стамбул, окутанный цветами азербайджанского флага, сегодня выглядит еще красивее. Мосты "Фатих Султан Мехмет", "Явуз Султан Селим" и "Шехиды 15 июля" были окрашены в цвета Азербайджана. С Днем независимости Азербайджана".
Bu gece İstanbul başka güzel…
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü