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С начала войны в Украине по меньшей мере 130 азербайджанцев погибли, 70 пропали без вести

С начала войны в Украине по меньшей мере 130 азербайджанцев погибли, 70 пропали без вести Стало известно число погибших, раненых и пропавших без вести азербайджанцев со дня начала войны в Украине.
Внешняя политика
10 ноября 2023 г. 12:27
С начала войны в Украине по меньшей мере 130 азербайджанцев погибли, 70 пропали без вести

Стало известно число погибших, раненых и пропавших без вести азербайджанцев с начала войны в Украине.

В результате проведенного восточноевропейским бюро Report расследования выяснилось, что за этот период по меньшей мере 130 азербайджанцев погибли, около 100 получили ранения, а 70 пропали без вести.

Большинство пропавших без вести среди азербайджанцев - это граждане, проживавшие в Донецкой области, в частности в Мариуполе.

Отметим, что приведенные данные подсчитаны местным бюро Report и не являются официальной статистикой, поэтому реальное число погибших и пропавших без вести в Украине азербайджанцев может быть больше.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada müharibədə ölən, yaralanan və itkin düşən azərbaycanlıların sayı məlum olub

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