С начала войны в Украине по меньшей мере 130 азербайджанцев погибли, 70 пропали без вести

Стало известно число погибших, раненых и пропавших без вести азербайджанцев со дня начала войны в Украине.

Стало известно число погибших, раненых и пропавших без вести азербайджанцев с начала войны в Украине.

В результате проведенного восточноевропейским бюро Report расследования выяснилось, что за этот период по меньшей мере 130 азербайджанцев погибли, около 100 получили ранения, а 70 пропали без вести.

Большинство пропавших без вести среди азербайджанцев - это граждане, проживавшие в Донецкой области, в частности в Мариуполе.

Отметим, что приведенные данные подсчитаны местным бюро Report и не являются официальной статистикой, поэтому реальное число погибших и пропавших без вести в Украине азербайджанцев может быть больше.