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    Стала известна дата визита советника президента США в Азербайджан

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Визит советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона в Азербайджан состоится 24 октября, он проведет ряд встреч с официальными лицами страны.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

    "Визит состоится 24 октября. Будут проведены ряд встреч с официальными лицами, обсуждены региональные вопросы", - подчеркнул источник.

    Напомним, что ранее Д.Болтон сообщил в Twitter, что 20 октября отправится с визитом в Россию, Азербайджан, Армению, Грузию, где он намерен встретиться с коллегами, для "продвижения американских интересов по целому ряду вопросов безопасности".

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