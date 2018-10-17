Стала известна дата визита советника президента США в Азербайджан

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Визит советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона в Азербайджан состоится 24 октября, он проведет ряд встреч с официальными лицами страны.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

"Визит состоится 24 октября. Будут проведены ряд встреч с официальными лицами, обсуждены региональные вопросы", - подчеркнул источник.

Напомним, что ранее Д.Болтон сообщил в Twitter, что 20 октября отправится с визитом в Россию, Азербайджан, Армению, Грузию, где он намерен встретиться с коллегами, для "продвижения американских интересов по целому ряду вопросов безопасности".