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    Стала известна дата визита президента России в Азербайджан

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ "Президент России Владимир Путин посетит Азербайджан 25 сентября".

    Как передает Report, об этом сообщил глава комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в ходе видеомоста Баку-Москва на тему "Новый виток азербайджано-российских отношений".

    "Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин в рамках визита российского лидера в Баку 25 сентября проведут рабочую встречу, которая будет шлифовать те вопросы, о которых стороны договорились или не договорили в ходе переговоров 1 сентября в Сочи", - сказал Л.Калашников.

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