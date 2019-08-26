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Стала известна дата визита президента Кыргыстана в Азербайджан

​Стала известна дата визита президента Кыргыстана в Азербайджан
© Knews.kg

Стала известна дата визита президента Кыргыстана Сооронбая Жээнбекова в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на диписточник, Сооронбай Жээнбеков примет участие на 7-м Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который пройдет в Азербайджане 14-15 октября. 

Отметим, участие Кыргызстана на саммите ССТГ также было обсуждено сегодня послом Азербайджана в этой стране с министром иностранных дел Чингизом Айдарбековым.

Сторонами подтверждено обоюдное стремление к развитию и укреплению экономических и культурно-гуманитарных отношений. В данном контексте обсуждены детали проведения заседания кыргызско-азербайджанской межправкомиссии. 

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