​Стала известна дата визита президента Кыргыстана в Азербайджан

Стала известна дата визита президента Кыргыстана Сооронбая Жээнбекова в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на диписточник, Сооронбай Жээнбеков примет участие на 7-м Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), который пройдет в Азербайджане 14-15 октября.

Отметим, участие Кыргызстана на саммите ССТГ также было обсуждено сегодня послом Азербайджана в этой стране с министром иностранных дел Чингизом Айдарбековым.

Сторонами подтверждено обоюдное стремление к развитию и укреплению экономических и культурно-гуманитарных отношений. В данном контексте обсуждены детали проведения заседания кыргызско-азербайджанской межправкомиссии.