Стала известна дата визита президента Афганистана в Азербайджан

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Визит президента Афганистана Ашрафа Гани в Азербайджан запланирован на 1 декабря.

Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники.

Ожидается, что президент Афганистана посетит Азербайджан для участия в 7-м совете министров мероприятия "Heart of Asia" - Стамбульский процесс, который пройдет в Баку 30 ноября - 1 декабря.

Азербайджан в настоящее время председательствует в процессе. Тема предстоящей встречи - "Безопасность и экономические связи в направлении усиления региона процесса "Сердце Азии".