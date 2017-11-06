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    Стала известна дата визита президента Афганистана в Азербайджан

    Планируется, что Ашраф Гани прибудет в Баку для участия в 7-м совете министров мероприятия Heart of Asia - Стамбульский процесс

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Визит президента Афганистана Ашрафа Гани в Азербайджан запланирован на 1 декабря. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники.

    Ожидается, что президент Афганистана посетит Азербайджан для участия в 7-м совете министров мероприятия "Heart of Asia" - Стамбульский процесс, который пройдет в Баку 30 ноября - 1 декабря.

    Азербайджан в настоящее время председательствует в процессе. Тема предстоящей встречи - "Безопасность и экономические связи в направлении усиления региона процесса "Сердце Азии".

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