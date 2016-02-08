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    Стала известна дата визита главы МИД Швеции в Азербайджан

    В рамках однодневного визита в Баку М.Вальстрем обсудит перспективы развития двустороннего сотрудничества

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Стала известна дата визита министра иностранных дел  Швеции Маргот Вальстрем в Азербайджан.

    Как сообщили Report, М.Вальстрем посетит Баку 10 февраля в рамках регионального визита на Южный Кавказ.

    В рамках однодневного визита М.Вальстрем проведет встречи с руководством страны, обсудит перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также сотрудничество Азербайджана и ЕС.

    Отметим, что сегодня М.Вальстрем прибудет с визитом в Грузию.

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