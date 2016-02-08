Стала известна дата визита главы МИД Швеции в Азербайджан

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Стала известна дата визита министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем в Азербайджан.

Как сообщили Report, М.Вальстрем посетит Баку 10 февраля в рамках регионального визита на Южный Кавказ.

В рамках однодневного визита М.Вальстрем проведет встречи с руководством страны, обсудит перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также сотрудничество Азербайджана и ЕС.

Отметим, что сегодня М.Вальстрем прибудет с визитом в Грузию.