Стала известна дата визита главы МИД Швеции в Азербайджан

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Стала известна дата визита министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем в Азербайджан.
Как сообщили Report, М.Вальстрем посетит Баку 10 февраля в рамках регионального визита на Южный Кавказ.
В рамках однодневного визита М.Вальстрем проведет встречи с руководством страны, обсудит перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также сотрудничество Азербайджана и ЕС.
Отметим, что сегодня М.Вальстрем прибудет с визитом в Грузию.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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