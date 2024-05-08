Президент Болгарии: Инициатива Кольцо солидарности важна для энергообеспечения всего региона

Сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией в области энергетики является важным аспектом отношений между нашими странами.

Сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией в области энергетики является важным аспектом отношений между странами.

Как передает Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Сотрудничество в области энергетики между странами очень важно. В 2022 было подписано соглашение между Азербайджаном, Греций, Болгарией. ЕС тоже приветствовал эту инициативу. После этого еще раз президент Алиев посетил Болгарию и мы подписали документ по реализации инициативы "Кольцо солидарности", которая является очень важной для энергообеспечения всего региона. Также в Софии открылся офис SOCAR",- сказал он.

По словам президента Болгарии, помимо энергосотрудничества, сотрудничество в транспортной сфере, сфере образования также находится на высоком уровне.

"Все это еще раз подтверждает тот факт, что сегодня мы подписали совместную декларацию об укреплении стратегического партнерства", -заявил Радев.