О нас

Президент Болгарии: Инициатива Кольцо солидарности важна для энергообеспечения всего региона

Президент Болгарии: Инициатива Кольцо солидарности важна для энергообеспечения всего региона Сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией в области энергетики является важным аспектом отношений между нашими странами.
Внешняя политика
8 мая 2024 г. 13:05
Президент Болгарии: Инициатива Кольцо солидарности важна для энергообеспечения всего региона

Сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией в области энергетики является важным аспектом отношений между странами.

Как передает Report, об этом заявил президент Болгарии Румен Радев в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Сотрудничество в области энергетики между странами очень важно. В 2022 было подписано соглашение между Азербайджаном, Греций, Болгарией. ЕС тоже приветствовал эту инициативу. После этого еще раз президент Алиев посетил Болгарию и мы подписали документ по реализации инициативы "Кольцо солидарности", которая является очень важной для энергообеспечения всего региона. Также в Софии открылся офис SOCAR",- сказал он.

По словам президента Болгарии, помимо энергосотрудничества, сотрудничество в транспортной сфере, сфере образования также находится на высоком уровне.

"Все это еще раз подтверждает тот факт, что сегодня мы подписали совместную декларацию об укреплении стратегического партнерства", -заявил Радев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Bulgarian president: Solidarity Ring initiative important for energy supply of entire region
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidenti: “Həmrəylik halqası” təşəbbüsü regionun enerji təchizatı üçün vacibdir

Самое важное

Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
Премьер-министр Словакии прибыл в Азербайджан
6 мая 2024 г. 19:23
Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi