Община приветствует решение саммита ОИС по Западному Азербайджану

В поиске справедливого решения вопроса Западного Азербайджана достигнут исторический успех.

В поиске справедливого решения вопроса Западного Азербайджана достигнут исторический успех.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении Общины говорится, что на состоявшемся 4-5 мая 2024 года в Банжуле (Гамбия) саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) 57 государств-членов организации высказали обеспокоенность судьбой насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев и выразили поддержку их мирному, безопасному и достойному возвращению в родные края. Кроме того, главы государств и правительств решительно осудили осквернение и уничтожение мусульманского культурного наследия в Армении.

"Община Западного Азербайджана искренне приветствует это решение саммита ОИС. Организация исламского сотрудничества стала первой международной организацией, выразившей поддержку возвращению азербайджанцев, изгнанных из Армении", - подчеркивается в заявлении.

Община выразила уверенность, что однозначная поддержка организацией справедливого решения вопроса Западного Азербайджана будет способствовать мирному возвращению изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома.