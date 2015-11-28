Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Стал известен состав группы дружбы Перу-Азербайджан, созданной в Конгрессе этой южноамериканской страны.

Как сообщили Report из перуанского офиса посольства Азербайджана в Мексике, в состав группы вошли 6 депутатов.

Возглавляет группу председатель комитета по внешним делам Конгресса Элиас Николас Родригез Савалета.

В группу также вошли Рохерио Антенор Канчес Гусман, Мария Соледад Переc Тейо де Родригез, Мария Луиза Кукурия Торре, Виктор Андрес Гарсия Белаунде, Хосе Леон Луна Гальвес.

Напомним, что на этой неделе посольство Азербайджана в Мексике сообщило о создании группы дружбы с Азербайджаном в Конгрессе Перу.