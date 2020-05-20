США выделили Азербайджану 3,6 млн долларов на борьбу с СOVID-19

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США выделили Азербайджану около 3,6 млн. долларов США в виде медицинской и гуманитарной помощи на борьбу с коронавирусом.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют обнародованные 19 мая данные Госдепартамента США.

Отмечается, что 3 млн. долларов США из общей суммы направлены на медицинскую помощь, подготовку лабораторных систем, активизацию выявления случаев заболевания и эпиднадзора, поддержку технических экспертов для реагирования и обеспечения готовности, поддержку информирования о рисках и прочее. Оставшиеся 565 тысяч долларов США предназначены для гуманитарной помощи уязвимым слоям населения в период пандемии.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Азербайджану 1,7 млн. долларов США в виде медицинской помощи для борьбы с распространением COVID-19.

За последние 20 лет Соединенные Штаты инвестировали в Азербайджан более 890 миллионов долларов США, в том числе почти 41 млн. долларов США - на здравоохранение.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

Всего с начала вспышки коронавируса власти США выделили более 900 миллионов долларов США на чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру.