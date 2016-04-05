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    Вашингтон призывает Азербайджан и Армению вернуться к переговорам

    Оба правительства должны вернуться к Минскому процессу в рамках ОБСЕ

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ США призывают Азербайджан и Армению вернуться к переговорному процессу по Нагорному Карабаху.

    Как передает Report, об этом заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Марк Тонер.

    "Оба правительства должны вернуться к Минскому процессу в рамках ОБСЕ и сесть за стол переговоров", — сказал он.

    Журналисты поинтересовались, призывал ли госсекретарь США Джон Керри в недавнем разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы Москва оказала свое влияние на участников процесса.

    Тонер заявил, что "Россия является членом Минской группы ОБСЕ, и мы постоянно консультируемся с нею, и призываем всех участников переговоров оказывать влияние на ситуацию".

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