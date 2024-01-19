О нас

США призвали Армению и Азербайджан подписать мирный договор

США призвали Армению и Азербайджан подписать мирный договор Мы приветствуем работу по установлению мира между Арменией и Азербайджаном, и поддерживаем территориальную целостность обеих стран.
Внешняя политика
19 января 2024 г. 01:03
США призвали Армению и Азербайджан подписать мирный договор

Мы приветствуем работу по установлению мира между Арменией и Азербайджаном, и поддерживаем территориальную целостность обеих стран.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

По его словам, стороны достигли за последний год значительного прогресса в мирном процессе.

"Мы призываем их сохранить этот импульс прошлых переговоров и заключить соглашение", - подчеркнул М.Миллер.

Он также выразил надежду, что Азербайджан и Армения подпишут прочный мирный договор, признающий суверенитет и территориальную целостность друг друга, и "чем скорее, тем лучше".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ermənistan və Azərbaycana sülh müqaviləsi imzalamağa çağırıb

Другие новости из категории

Шамиль Айрым: 20 января 1990 года сердце всей Турции билось за Азербайджан
Шамиль Айрым: 20 января 1990 года сердце всей Турции билось за Азербайджан
18 января 2024 г. 23:28
В марокканском университете прошла презентация, посвященная трагедии 20 Января
ФотоВ марокканском университете прошла презентация, посвященная трагедии 20 Января
18 января 2024 г. 21:47
В Анкаре почтили память шехидов 20 января
ФотоВ Анкаре почтили память шехидов 20 января
18 января 2024 г. 19:31
Президент Генассамблеи ООН высоко оценил председательство Азербайджана в ДН
Президент Генассамблеи ООН высоко оценил председательство Азербайджана в ДН
18 января 2024 г. 18:47
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном
18 января 2024 г. 18:33
Президент Генассамблеи ООН: Мы осознаем ущерб, причиненный региону заложенными Арменией минами
Президент Генассамблеи ООН: Мы осознаем ущерб, причиненный региону заложенными Арменией минами
18 января 2024 г. 18:05
В Грузии почтили память шехидов 20 января
ФотоВ Грузии почтили память шехидов 20 января
18 января 2024 г. 17:31
Президент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
ФотоПрезидент Генассамблеи ООН: Надеюсь на хорошие итоги COP29 в Азербайджане
18 января 2024 г. 16:55
Президент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
ФотоПрезидент Азербайджана принял верительные грамоты новоназначенного посла США
18 января 2024 г. 16:10
Гарибашвили: Надеемся, что в скором времени Баку и Ереван подпишут мирное соглашение
Гарибашвили: Надеемся, что в скором времени Баку и Ереван подпишут мирное соглашение
18 января 2024 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi