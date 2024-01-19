США призвали Армению и Азербайджан подписать мирный договор

Мы приветствуем работу по установлению мира между Арменией и Азербайджаном, и поддерживаем территориальную целостность обеих стран.
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По его словам, стороны достигли за последний год значительного прогресса в мирном процессе.
"Мы призываем их сохранить этот импульс прошлых переговоров и заключить соглашение", - подчеркнул М.Миллер.
Он также выразил надежду, что Азербайджан и Армения подпишут прочный мирный договор, признающий суверенитет и территориальную целостность друг друга, и "чем скорее, тем лучше".