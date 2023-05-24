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США представили Баку и Еревану предложения по решению наиболее спорных вопросов

США представили Баку и Еревану предложения по решению наиболее спорных вопросов Администрация США представила руководству Армении и Азербайджана свои предложения по решению некоторых наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашением.
Внешняя политика
24 мая 2023 г. 04:01
США представили Баку и Еревану предложения по решению наиболее спорных вопросов

Администрация США представила руководству Армении и Азербайджана свои предложения по решению некоторых наиболее спорных вопросов в рамках работы над мирным соглашением.

Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, в переговорном процессе между двумя странами "есть подвижки". "В начале мая госсекретарь принял министров иностранных дел двух стран, чтобы проработать некоторые из наиболее спорных вопросов, включая, к примеру, разведение войск в районе границы, механизм разрешения споров в соглашении. Это многие из тех вопросов, которые мы прорабатываем", - отметил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян 1 мая провели переговоры в Вашингтоне при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена. Как полагает Хоган, на этой встрече имело место "интенсивное дипломатическое взаимодействие между двумя сторонами". "Мы сейчас выясняем, что можно сделать по наиболее спорным вопросам", - добавил он. "Выдвинули ряд предложений, которые, возможно, предоставили обеим сторонам некоторые формулировки, позволяющие преодолеть разногласия. Они взяли их на рассмотрение", - сообщил сотрудник Госдепартамента.

Он отметил, что на прошлой неделе говорил с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, чтобы понять, "по каким направлениям можно продвинуться вперед".

Говоря о встрече лидеров Азербайджана и Армении, которая, как ожидается, состоится 1 июня в Кишиневе с участием главы Евросовета Шарля Мишеля, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, Хоган отметил, что на ней внимание будет "сосредоточено на том, что нужно сделать, чтобы довести дело до конца".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ ən mübahisəli məsələlərin həlli ilə bağlı Bakı və İrəvana təkliflər təqdim edib

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