Наверх

США поздравили Азербайджан с Днем Вооруженных сил

США поздравили Азербайджан с Днем Вооруженных сил

© Report

США поздравили Азербайджан с Днем Вооруженных сил – 26 июня.

Как передает Report, текст поздравления размещен на официальной странице посольства этой страны в Баку в Facebook.

"Сегодня мы присоединяемся к вам в праздновании Дня Вооруженных сил Азербайджана. Американские и азербайджанские военнослужащие на протяжении многих лет плечом к плечу трудились как во имя будущего Афганистана, там и на тренингах НАТО. Мы вместе вели борьбу против терроризма и торговли наркотиками, много старались ради мира в регионе и мире", - отмечается в поздравлении.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!