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США поздравили Азербайджан с Днем Вооруженных сил – 26 июня.

Как передает Report, текст поздравления размещен на официальной странице посольства этой страны в Баку в Facebook.

"Сегодня мы присоединяемся к вам в праздновании Дня Вооруженных сил Азербайджана. Американские и азербайджанские военнослужащие на протяжении многих лет плечом к плечу трудились как во имя будущего Афганистана, там и на тренингах НАТО. Мы вместе вели борьбу против терроризма и торговли наркотиками, много старались ради мира в регионе и мире", - отмечается в поздравлении.