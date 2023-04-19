США поддерживают скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном

"США поддерживают скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном".

"США поддерживают скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе беседы особо была отмечена роль госсекретаря США Энтони Блинкена.

Состоялся также обмен мнениями по региональным вопросам, двусторонним политическим связям между Азербайджаном и США, в том числе вопросам сотрудничества в области энергетики, возобновляемой энергии и в других сферах.