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США поддерживают скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном

США поддерживают скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном "США поддерживают скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном".
Внешняя политика
19 апреля 2023 г. 22:29
США поддерживают скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном

"США поддерживают скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США Эрика Олсон в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе беседы особо была отмечена роль госсекретаря США Энтони Блинкена.

Состоялся также обмен мнениями по региональным вопросам, двусторонним политическим связям между Азербайджаном и США, в том числе вопросам сотрудничества в области энергетики, возобновляемой энергии и в других сферах.

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Версия на азербайджанском языке Erika Olson: "ABŞ Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin tezliklə imzalanmasını dəstəkləyir"

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