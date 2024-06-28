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Госдеп: США не считают 907 поправку препятствием для сотрудничества с Азербайджаном

Госдеп: США не считают 907 поправку препятствием для сотрудничества с Азербайджаном США не считают 907-ю поправку к "Акту защиты свободы" препятствием для тесного и глубокого сотрудничества между Вашингтоном и Баку.
Внешняя политика
28 июня 2024 г. 17:00
Госдеп: США не считают 907 поправку препятствием для сотрудничества с Азербайджаном

США не считают 907-ю поправку к "Акту защиты свободы" препятствием для тесного и глубокого сотрудничества между Вашингтоном и Баку.

Как передает Report, об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил журналистам в Баку.

"Не думаю, что в нашем Конгрессе есть желание рассматривать вопрос об отмене 907-й поправки, но он предусматривает исключения. И каждая последующая администрация, республиканская и демократическая, предоставляла исключения, когда того требовали условия. Мы продолжаем анализировать то, что у нас есть на данный момент. И я думаю, что у нас очень прочные рабочие отношения [с Баку], особенно в областях безопасности и сотрудничества, которым не может помешать 907-я поправка", - сказал он.

По словам О'Брайена, две страны находят очень эффективные способы взаимодействия друг с другом: "У нас очень тесное и глубокое сотрудничество во многих сферах. Так что я не считаю, что это препятствие. Это просто одна из проблем, над решением которой мы работаем сообща".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ “907 saylı düzəliş”i Azərbaycanla əməkdaşlığa maneə hesab etmir

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