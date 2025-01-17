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Срок полномочий посла США в Азербайджане истек

Срок полномочий посла США в Азербайджане истек Срок полномочий посла США в Азербайджане Марка Либби истек.
Внешняя политика
17 января 2025 г. 19:46
Срок полномочий посла США в Азербайджане истек

Срок полномочий посла США в Азербайджане Марка Либби истек.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства США в соцсети.

"В посольстве США прошли незабываемые проводы посла Либби, чья искренность и самоотверженность в укреплении отношений между США и Азербайджаном, а также в развитии новых связей в стране вдохновили многих. Вклад посла, от установления новых партнерских отношений до открытия возможностей для будущего сотрудничества, сохранит свое значение и в последующие годы. Мы желаем послу Либби успехов в будущем и благодарим за то, что он разделил с нами этот знаменательный момент", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке ФотоUS Ambassador Mark Libby completes his mission in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-nin Azərbaycandakı səfirinin səlahiyyət müddəti başa çatıb

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