Срок полномочий посла США в Азербайджане истек

Срок полномочий посла США в Азербайджане Марка Либби истек.

Срок полномочий посла США в Азербайджане Марка Либби истек.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства США в соцсети.

"В посольстве США прошли незабываемые проводы посла Либби, чья искренность и самоотверженность в укреплении отношений между США и Азербайджаном, а также в развитии новых связей в стране вдохновили многих. Вклад посла, от установления новых партнерских отношений до открытия возможностей для будущего сотрудничества, сохранит свое значение и в последующие годы. Мы желаем послу Либби успехов в будущем и благодарим за то, что он разделил с нами этот знаменательный момент", - говорится в публикации.