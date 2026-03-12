Срджан Керим: Структуры ООН должны работать согласованно для повышения эффективности

Повышение согласованности системы Организации Объединенных Наций является стратегической необходимостью для проведения глубокой реформы организации.

Как передает Report, об этом заявил председатель 62-й сессии Генассамблеи ООН и экс-министр иностранных дел Северной Македонии (2000-2001) Срджан Керим на XIII Глобальном Бакинском форуме.

По его словам, обсуждения реформы ООН в основном сосредоточены на структуре, представительстве и мандатах, тогда как вопрос согласованности работы всей системы организации часто остается в стороне.

"Система ООН объединяет множество агентств, программ, специализированных органов и секретариатов, каждый из которых имеет собственную систему управления и финансирования. Такое разнообразие является сильной стороной организации, однако без эффективной координации существует риск дублирования функций, неэффективности и фрагментации", - сказал он.

С.Керим подчеркнул, что повышение согласованности требует не только реформы механизмов управления, но и изменений в подходах к работе: "Агентства ООН должны рассматривать себя не как отдельные структуры, конкурирующие за ресурсы и внимание, а как части единого многостороннего механизма".

По его словам, для достижения этой цели необходимо сосредоточиться на трех ключевых направлениях: интеграции стратегического планирования в сферах мира и безопасности, развития и прав человека; обеспечении более гибкого и предсказуемого финансирования, а также укреплении механизмов подотчетности, ориентированных на коллективные результаты.

Он добавил, что при успешной реализации этих мер реформа ООН перестанет восприниматься как бесконечная институциональная дискуссия и станет реальным шагом к повышению эффективности организации.