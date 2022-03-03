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Спикер парламента Таджикистана прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Спикер парламента Таджикистана прибыл в Азербайджан с официальным визитом Сегодня председатель Высшего Собрания Таджикистана Рустам Эмомали прибыл в Азербайджан с официальным визитом.
Внешняя политика
3 марта 2022 г. 11:08
Спикер парламента Таджикистана прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Сегодня председатель Высшего Собрания Таджикистана Рустам Эмомали прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев парламентскую делегацию Таджикистана во главе с Рустамом Эмомали встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Таджикистан Айдын Мирзазаде, посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскаров, посол Таджикистана в нашей стране Рустам Соли и другие официальные лица.

Официальный визит завершится 4 марта.

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