Спикер парламента Таджикистана прибыл в Азербайджан с официальным визитом

Сегодня председатель Высшего Собрания Таджикистана Рустам Эмомали прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Сегодня председатель Высшего Собрания Таджикистана Рустам Эмомали прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев парламентскую делегацию Таджикистана во главе с Рустамом Эмомали встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Адиль Алиев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Таджикистан Айдын Мирзазаде, посол Азербайджана в Таджикистане Алимирзамин Аскаров, посол Таджикистана в нашей стране Рустам Соли и другие официальные лица.

Официальный визит завершится 4 марта.