Председатель парламента Китая прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу в аэропорту встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров и другие официальные лица.